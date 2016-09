Bewohner demonstrieren gegen „inkompetenten" Stadtrat

Mit einer Demo haben sich Bürger Otavis an die Zentralregierung gewandt. Auf dem Plakat steht die Forderung, dass die Ministerin für städtische und ländliche Entwicklung den Stadtrat samt Bürgermeister und Stadtdirektor feuern soll. Fotos: Nampa Protest gegen den Stadtrat von Otavi: Unter den wachsamen Augen der Polizei sind die rund 200 Demonstranten von der Shalom-Grundschule bis zum Stadtrat marschiert. Dort übergaben die Einwohner ihrem Vizebürgermeister eine Petition ihrer Vorwürfe und Forderungen.

Windhoek/Otavi (Nampa/cev) – Mit einem lautstarken Protestmarsch haben rund 200 Einwohner der Ortschaft Otavi gegen den eigenen Stadtrat demonstriert. „Wir haben kein Vertrauen in die Lokalbehörde und fordern, dass dem Stadtdirektor (Moses Matyayi), der Bürgermeisterin (Martha Shipanga) und anderen Ratsmitgliedern das Amt entzogen wird“, heißt es in einer Petition der Bürgerbewegung.



Die Demonstration fand am vergangenen Donnerstag mit Begleitung von uniformierten Polizeibeamten in Otavi statt. Die Gruppe marschierte von der Shalom-Grundschule bis zum Büro des Stadtrates, wo dem stellvertretenden Bürgermeister George Garab die Petition übergeben wurde. Die protestierenden Anwohner werfen ausgewählten Ratsmitgliedern „Inkompetenz“ vor; die Behörde sei „machtlos“ und nicht in der Lage, gegen den „diktatorischen“ Stadtdirektor Matyayi vorzugehen.



Ebenso stehe die Lokalpolitikerin Laina Nekundi in der Kritik, ihrer Verantwortung nicht nachzukommen und „kein Interesse“ zu besitzen, der Gemeinde zu dienen. „Sie (Nekundi) hat ein Kommunikationsproblem. Sie wird uns aufgedrückt, aber kann sich nicht in der Amtssprache Englisch ausdrücken“, so die empörten Otavi-Bürger. Nekundi wurde vor einem Jahr eingeschworen und ist die Nachfolgerin von Ndapewoshali Nangula Nambili, die im Juni vergangenen Jahres an den Folgen einer Krankheit verstorben ist.