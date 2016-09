Bettenauslastung top

Windhoek (ws) – Wie das namibische Tourismus-Unternehmen Gondwana Collection mitteilte, konnte für den Monat August ein Rekord in der Bettenauslastung verzeichnet werden. Mit 78,5% Auslastung liege das Unternehmen annähernd zehn Prozent über dem August-Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre, hieß es. Zu diesen positiven Zahlen könnte laut Gondwana-Geschäftsführer Mannfred Goldbeck die politische Stabilität und die gute Infrastruktur Namibias beigetragen haben. Gondwana betreibt verschiedene Lodges im ganzen Land, u.a. an den Versteinerten Dünen am Rand der Namib-Wüste (Bild). Statistiken und Indikatoren des Fremdenverkehrsamtes belegen einen kräftigen Anstieg der Namibia-Besucher seit 2015.