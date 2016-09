Betrug mit First Lady

Büro von Monica Geingos warnt vor E-Mail

Windhoek (cev) – Erneut macht eine Betrugsmasche die Runde, welche die Integrität der First Lady von Namibia ausnutzt. Der Schwindel beinhaltet eine E-Mail, die vorgibt, aus dem Büro von Monica Geingos zu stammen, und nichtsahnende Personen in dubiose Machenschaften verwickelt.



Mit einem schriftlichen Hinweis hat das Amt der First Lady auf zwei Variationen des Betrugs aufmerksam gemacht: „Bei einer Masche werden Teilnehmer für eine vermeintliche Initiative der First Lady, den Harambee Universal Plan B, gesucht.“ Die Verfasser des betrügerischen Schreibens verlangten von Interessierten, dass sie weitere Teilnehmer rekrutieren. Jeder Rekrutierte solle einen festgelegten Betrag zahlen, wovon der Rekrutierende einen Anteil als Lohn behalte und den Rest an die Person weiterzahle, die ihn wiederum rekrutiert hat. „Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Pyramidenschema oder Schneeballsystem, die hierzulande gegen das Bankengesetz verstoßen und illegal sind“, heißt es.



Die zweite Masche ziele auf Hausangestellte: „Dieser Betrug beruht auf einem fingierten Projekt, das den Bau von Wohnungen und Häusern für Geringverdiener beinhalte.“ Laut dem Schreiben der Gemahlin vom Präsidenten geben die Betrüger vor, im Auftrag der First Lady nach Interessenten für diese erfundene Initiative zu suchen; von Personen, die an dem Projekt teilnehmen wollen, werde verlangt, eine „Anmeldegebühr“ von 80 N$ zu zahlen. „Diese Masche macht in Katutura nahe der Bethel-Kirche die Runde“, heißt es.