Beste internationale Jungköchin gesucht - NCA steht im Finale

Am 23. September wird Jo-Andrie Pretorius in Thessaloniki/Griechenland ihr Können als Jungköchin unter Beweis stellen. Foto: NCA

Windhoek/Thessaloniki (nik) – Die Jungköchin Jo-Andri Pretorius vom namibischen Chefkochverband (NCA) wird am 23. September 2016 beim Finale des internationalen Hans-Bueschkens-Wettbewerbs für Köche unter 25 in Thessaloniki, Griechenland, teilnehmen. Qualifiziert hat sich Pretorius beim Halbfinale in Abu Dhabi im Dezember 2015, als sie die Jury vor allem mit ihren herausragend ästhetisch angerichteten Gerichten überzeugen konnte. Chefkoch David Thomas wird sie auf ihrer Reise begleiten und als Lehrer und Mentor im Kampf gegen Konkurrenten aus Singapur, Italien, Australien, Deutschland oder USA zur Seite stehen. Besonders die Verwendung von unbekannten Zutaten aus anderen Ländern und Kulturen sieht Pretorius als große Herausforderung an, der sie sich nun stellen wird. Bei dem Wettkochen wird sie dabei vor den Augen der Jury ein Dreigänge-Menü in drei Stunden zubereiten, bei dem gewisse Zutaten verpflichtend sind. So muss die Vorspeise unter anderem mit Heilbutt, Thunfisch und Wasabi serviert werden, während die Hauptspeise verschiede Variationen von Kalbsfleisch enthalten muss.



Darüber hinaus wird David Thomas an einem internationalen Jury-Kurs teilnehmen, um als internationaler Gutachter tätig sein zu können. Um gezielt diese Reise von NCA zu unterstützen, wurde ein eigenständiges Konto (Branch code 281972, Kontonummer 62257569883) eingerichtet. Mit den eingehenden Spenden wird die nächste Teilnahme von NCA an dem Jungkoch-Wettbewerb ermöglicht, der im Dezember erneut in Abu Dhabi stattfinden wird.



Der in Köln geborene Hans Bueschkens war 1980 – 1988 Präsident des Weltverbandes der Köche (WACS) und hat diesen internationalen Wettbewerb ins Leben gerufen, um das hohe Niveau junger Köchinnen und Köche aus aller Welt zu zeigen.