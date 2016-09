Beschwerdeführer feiern Teilerfolg

Farmer mit Rechtsbeistand erringen kollektiven Sieg an Abschätzungsgericht

Von Marc Springer, Windhoek



Wir wissen derzeit nicht, was diese Errungenschaft wert ist", erklärte Anwalt Mark Kutzner gestern auf Anfrage der AZ. Das habe vor allem damit zu tun, dass der Vorsitzende des Abschätzungsgerichts, Johannes Shuuveni, die Begründung für seine Entscheidung erst am 10. Oktober nachreichen werde und bis dahin unklar sei, was diese für die von Juristen vertretenen Farmer speziell und Landwirte generell für Konsequenzen habe.



Kutzner zufolge seien dabei drei Szenarien denkbar. Entweder das Abschätzungsgericht nutze seine Befugnis und lege für die betroffenen Beschwerdeführer eine neue Bodensteuer fest, die rein theoretisch sogar über dem von ihnen beanstandeten Betrag liegen könnte. Ferner sei möglich, dass das Abschätzungsgericht eine Neuberechnung der Bodensteuer für die 1700 siegreichen Farmer anordne oder als dritte Alternative dies sogar für alle steuerpflichtigen Landwirte verfüge.



Obwohl Kutzner eine Neuberechnung der Bodensteuer für alle kommerziellen Farmer für unwahrscheinlich hält, wäre diese Maßnahme dennoch denkbar, weil sich die Beschwerden der Farmer bzw. ihrer Anwälte gegen die Methodik richten, die bei der Berechnung der Abgabe angewandt wurde. Da das Abschätzungsgericht der dabei vorgetragenen Beweisführung offenbar gefolgt ist, wäre nach Prinzip der Gleichbehandlung rein juristisch möglich, dass die anhand dieser Methodik berechnete Bodensteuer insgesamt annulliert wird.



Streitpunkt zwischen den Anwälten und der im Ministerium für Ländereien angesiedelten Abschätzungsabteilung ist vor allem die Frage, ob die dort Verantwortlichen zu großen Wert auf die bei Farmverkäufen erzielten Preise gelegt hat.



Nachdem die Anwälte diese Vorgehensweise für unzulässig erklärt hatten, wurde die umstrittene Berechnungsgrundlage am Freitag vom Leiter der Abschätzungsabteilung, Protasius Thomas, energisch verteidigt. Dabei bestritt er zunächst ausdrücklich, dass er gesetzlich verpflichtet sei, bei der Berechnung der Bodensteuer primär die Tragkraft einzelner Farmen zu berücksichtigen und anhand des damit verbundenen Produktionspotenzials einen Hektarwert für einzelne Farmen zu ermitteln.



Vielmehr müsse er feststellen „was ein williger Käufer einem willigen Verkäufer" für dessen Farm bezahlt habe und daraus einen Hektarwert (abzüglich der darauf befindlichen Infrastruktur) für Grund und Boden in unmittelbarer Umgebung ableiten. Die von Anwälten vorgetragene und von Experten wie Hydrologen, Geologen und Weidespezialisten unterstützte Meinung, wonach dieses Berechnungsmodell defekt sei, basiere Thomas zufolge auf Unkenntnis und mangelnde Erfahrung.



Die von Thomas teilweise als Laien abqualifizierten Fachleute argumentieren, der Verkaufspreis dürfe nicht wichtigstes Kriterium sein. Schließlich würden sich unter den Käufern auch Personen befinden, die Farmen für Tourismuszwecke, als Anlageobjekt, zur Freizeitgestaltung oder zur Förderung von Bodenschätzen erworben und deshalb höhere Preise gezahlt hätten, als es dem landwirtschaftlichen Produktionspotenzials des Grund und Bodens entspreche.