Berufung wird Verbrecher zum Verhängnis

Obergericht verdreifacht Freiheitsentzug von verurteiltem Räuber und Autodieb

Windhoek (ms) – Einem Einbrecher und Autodieb ist die Berufung gegen seine Verurteilung zum Verhängnis geworden, dessen Haftstrafe am Ende seines Revisionsverfahrens von 12 auf 38 Jahre mehr als verdreifacht wurde.



Der Antragsteller Simon Kambinda war am 26. September 2013 am Regionalgericht in Otjiwarongo wegen Einbruchs und schweren Raubes zu acht Jahren und wegen Diebstahl eines Kraftfahrzeuges zu weiteren vier Jahren verurteilt worden. Zur Begründung seines Revisionsantrages hatte er unter anderem vorbringen lassen, die Anklage habe ihm keine Beteiligung an den ihm zur Last gelegten Taten nachgewiesen.



Dieses Argument wurde von Staatsanwältin Constance Moyo nicht nur verworfen, sondern mit Hinweis darauf gegen Kambinda verschärft, dieser hätte wegen Autodiebstahls nicht nur vier, sondern 30 Jahre Haft verdient. Sie berief sich dabei auf das Gesetz gegen Fahrzeugklau, dass für diese Straftat eine Mindeststrafe von 30 Jahren vorsehe, wenn dabei Gewalt angewendet oder eine Feuerwaffe eingesetzt werde.



In ihrem kürzlich ergangenen Revisionsurteil folgen die Richter Dinnah Usiku und Alfred Siboleka dieser Beweisführung mit Hinweis darauf, bei den Kambina vorgeworfenen Verbrechen sei tatsächlich eine Waffe eingesetzt worden und für Fahrzeugdiebstahl folglich ein Freiheitsentzug von 30 Jahren fällig. Dementsprechend lehnten sie nicht nur die Berufung gegen seinen Schuldspruch und das ihm auferlegte Strafmaß ab, sondern erhöhten die Dauer seines Freiheitsentzugs auf 38 Jahre.



Kambinda war als einziger von vier Angeklagten wegen Raubes verurteilt worden. Der Schuldspruch geht auf den Überfall auf einen 70-jährigen Farmer zurück, den zwei maskierte Männern in seiner Wohnung angegriffen, schwer misshandelt und ausgeraubt hatten, bevor sie in seinem Fahrzeug die Flucht ergriffen.