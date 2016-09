Überholmanöver führt zu Frontalzusammenstoß - 3 Tote

Gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen des vergangenen Wochenendes verbrannten drei Personen nach einem Frontalzusammenstoß eines Kleinbusses und eines Kleinlasters knapp sieben Kilometer südlich von Otjiwarongo in der Nähe der Otjibamba Lodge. Polizeisprecherin Kauna Shikwambi zufolge hatte wahrscheinlich eines der beiden Fahrzeuge einen weiteren Verkehrsteilnehmer überholt. Die Fahrzeuge fingen Feuer, und in dem Kleinbus starben zwei Personen und ein Passagier in dem Lkw. Hauptinspektor Shikwambi zufolge wurden elf Personen teilweise schwer verletzt in das Staatskrankenhaus in Otjiwarongo eingeliefert. Die Namen der Opfer können noch nicht bekannt gegeben werden, da die Familien noch nicht informiert seien. Der Unfallhergang werde untersucht. • Foto: Mulisa Simiyasa/Nampa