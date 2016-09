Überholmanöver endet tödlich

Windhoek/Usakos (fis) - Das Überholmanöver eines Pkw-Fahrers hat für diesen mit dem Tod geendet, während andere involvierte Verkehrsteilnehmer Verletzungen davongetragen haben. Gestern gab die Polizei Details des Falles bekannt.



Wie Polizeisprecher Slogan Matheus erklärte, habe sich der Unfall am Freitag gegen 13 Uhr auf der B2-Fernstraße zwischen Arandis und Usakos ereignet. Demnach hat der 38-jährige James Ngoshi ein anderes Auto überholt und dabei die Fahrbahn verlassen, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden. Als er wieder auf die Straße gekommen sei, habe es einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, einem Bakkie, gegeben, während der überholte Pkw noch auf den Unfallwagen aufgefahren sei. Die vier Insassen der beiden Fahrzeuge, die in den Unfall verwickelt wurden, seien mit leichten bis schweren Verlertzungen in Krankenhäuser in Usakos und Swakopmund gebracht worden, so Matheus.