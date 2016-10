Überfall auf Farmersfrau

Windhoek/Leonardville (ste) - Der namibische Farmerverband hat den Überfall des vergangenen Dienstags auf die 79-jährige Drienie Osborn stark verurteilt. Vier Übeltäter waren in das Haus der Farm Excelsior eingedrungen und hatten die Farmersfrau überwältigt, wonach sie die alte Dame mit einem Telefonkabel an einen Stuhl banden. Sie schlugen ihrem Opfer ins Gesicht, bedrohten sie mit einem Messer und fügten ihr mit erhitztem Plastik Brandwunden an Armen, und zwischen den Zehen, zu. Kobus Vermeulen von der lokalen Nachbarschaftswache, meinte: „Man hat ihr sehr weh getan.“ Er war der Erste, den Osborn zu Hilfe rufen konnte, nachdem die Räuber mit Bargeld, Schmuck, Kost und einer Pistole entkamen. Nach einer Hetzjagd wurden zwei Täter geschnappt, ein Dritter ergab sich bei der Polizei und ein Vierter wurde im Krankenhaus verhaftet; einer seiner Mittäter hatte ihn bei der Verfolgungsjagd versehentlich angeschossen.