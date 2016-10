Beklagte Schlichterin entgeht Rechtskosten

Oberstes Gericht urteilt zu Gunsten von angeblich voreingenommener Vermittlerin

Windhoek (ms) • Das Oberste Gericht hat eine Schlichterin von den ihr auferlegten Rechtskosten befreit, die sich bei einem Vermittlungsverfahren angeblich parteiisch verhalten hat und von einer der daran beteiligten Parteien deshalb verklagt wurde.



Die in dem kürzlich ergangenen Urteil nur als TM-S identifizierte Schlichterin hatte in einem Arbeitsdisput zwischen dem Maklerverband und dem von ihm entlassenen Kläger Phelem Manyando Like vermittelt. Nachdem beide Parteien ihre Argumente über die angeblich unrechtmäßige Entlassung von Like ausgetauscht hatten soll TM-S jenem ohne Wissen der Gegenpartei geraten haben, seine Eingabe zu ergänzen.



Obwohl sie sich damit dem Verdacht der Parteilichkeit ausgesetzt habe, weigerte sie sich den Fall abzugeben, sondern urteilte zu Gunsten von Like und erklärte dessen Entlassung für rechtswidrig. Daraufhin legte der Maklerverband Berufung gegen den Befund ein und begründete dies damit, TM-S sei ihm gegenüber voreingenommen gewesen. In einem Urteil von Richter Harald Geier wurde der Befund folglich am 21. Juli 2013 aufgehoben und eine Untersuchung über das vorangegangene Verhalten von TM-S veranlasst, gegen die der Maklerverband anschließend erfolgreich die Zahlung der ihm zuvor entstandenen Rechtskosten beantragte.



Dazu war er formaltechnisch laut Oberstem Gericht jedoch nicht befugt, das den Zahlungsbefehl gegen die Schlichterin am Freitag für unwirksam erklärte.