Behörde duldet kein Zeranol

Windheok (dh) - Das in Namibia verbotene Mittel Zeranol könne nicht im Futter entstehen, wie Meatco behaupte, sondern sei ein synthetisches Mittel, welches in Mastbetrieben eingesetzt werde, um das Wachstum der Tiere zu fördern. Die Veterinärbehörde hatte den Mastbetrieb Okapuka von Meatco nördlich von Windhoek für unbestimmte Zeit unter Quarantäne gestellt, da zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate im Urin von Rindern des Mastbetriebes das verbotene Mittel Zeranol nachgewiesen wurde (AZ berichtete).



Einer Presseerklärung des Ministeriums für Landwirtschaft, Wasserbau und Forstwirtschaft zufolge habe es nach den letzten positiven Proben insgesamt vier Treffen mit Meatco gegeben, zwei mit der Geschäftsführung und zwei mit dem Vorstand, um den Ernst der Lage zu erläutern, die Konsequenzen und um so schnell wie möglich herauszufinden, wie das Mittel in den Mastbetrieb gelangen konnte. Zudem soll ein Plan erörtert werden, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen und die finanziellen Verluste so gering wie möglich zu halten.



Die amtierende Staatssekretärin des Landwirtschaftsministeriums, Sophy Kasheeta, betonte, dass Zeranol entgegen den Behauptungen Meatcos in der EU verboten sei und dass ein Drittland versichern müsse, dass kein Fleisch mit dem Mittel die EU Märkte erreicht. Zeranol soll bei Menschen Brust- und Prostatakrebs fördern und unfruchtbar machen. Kasheeta zufolge sei ein strenges Auftreten der Veterinärbehörde nötig, um Namibias guten Ruf zu wahren und um Verbraucher nicht in Gefahr zu bringen.