Begtrugsmasche wiederholt in der AZ

Betr.: Angebettelt für unbekannte Ossi-Veranstaltung

Ich arbeite derzeit für sechs Wochen in Windhoek am MET als Senior Experte auf ehrenamtlicher Basis und wohne im Hotel Uhland.



Heute wurde ich von einem „Ossi-Deutschen Namibier" angesprochen und um eine Spende für eine Veranstaltung zu der Geschichte der Namibier in der DDR gebeten. Ich hatte kein Geld dabei und habe jetzt den Wikipedia-Artikel gegoogelt und gelesen und bin dabei auf eine ähnliche Betrugsmasche von 2009 in einem Artikel in der AZ gestoßen.



Ist Ihnen eine neue Kampagne in dieser Richtung bekannt? Ich wollte dem Spendenerbitter morgen sagen, er soll sich doch an die AZ wenden, für einen Spendenaufruf an deren Leser.



Herzlichen Dank für einen kurzen Hinweis

Ernst Spindler, Windhoek



(D. Red.: Die AZ informiert sporadisch über die Bettelmasche, die in der Regel auf Deutsch geführt wird. Touristen und andere Besucher aus Übersee werden aber kaum von solchen Mitteilungen erreicht.)