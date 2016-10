Beamte blockieren Farmer

0

Neben den Problemen wie Verbuschung, langanhaltender Dürre, sinkende Zahlen an Rindern und Kleinvieh sowie steigenden Kosten, haben die Fleischproduzenten auch noch mit der Bürokratie zu kämpfen. Beamte im Landwirtschaftsministerium blockieren die Fleischproduzenten, anstatt die Vermarktung zu fördern. Die Fleischproduktion im Lande geht zurück, obwohl neue Märkte erschlossen wurden. Auf dem Kongress der Lebendvieh-Produzenten-Organisation am heutigen Dienstag wurden die Tatsachen direkt angesprochen. Mehr dazu morgen in der AZ.