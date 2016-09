Bank Windhoek auf der Windhoek Show

Der Stand von Bank Windhoek auf der Windhoek Show. Hier sind alle aktuellen Kunden und sonstige Interessenten willkommen. Auf dem Ausstellungsgelände der Hauptstadt beginnt am morgigen Freitag wieder die jährliche Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und Verbrauchermesse. Sie dauert bis zum bis 8. Oktober an; von Freitag bis Sonntag öffnet sie ihre Pforten jeweils um 10 Uhr, wochentags um 11 Uhr. Neben den Ausstellungshallen gibt es auch zwei ganztägig geöffnete Vergnügungs- und Unterhaltungsbereiche. Foto: Bank Windhoek

Windhoek (ba) - Morgen wird die größte Messe Namibias ihre Türen öffnen und bis zum 8. Oktober andauern. Das Finanzhaus Bank Windhoek wird erneut einen Stand auf dem Gelände haben, um (potenziellen) Kunden diverse Sonderangebote vorzustellen. Das diesjährige Motto lautet „Navigating your financial future“, teilte das Unternehmen mit.



„Wir wollen Messegästen, aktuellen und zukünftigen Kunden, dabei helfen, ihre Finanzen besser zu kontrollieren, so dass sie ihr Geld in Zukunft besser hantieren können“, erklärte die Direktorin Verkauf von Bank Windhoek, Jaquiline Pack.



Ein starker und interessanter Teil der Windhoek Show ist der Landwirtschaftsbereich mit verschiedenen Wettbewerben. Dabei werden Rinder, Ziegen und Schafe den Preisrichtern präsentiert. Der Gewinner dieses Wettbewerbes wird von Bank Windhoek 40000 Namibia-Dollar erhalten, kündigte das Finanzhaus an.



Karten für die Ausstellung gibt´s für 40 N$ (Erwachsene) und für 20 N$ (Schüler), Kinder unter sechs Jahren sowie Pensionäre haben freien Eintritt. Am ersten Wochenende beginnt die Ausstellung jeweils 10 Uhr und dauert bis 21 Uhr (Freitag, Samstag) bzw. 20 Uhr (Sonntag) an. Von Montag bis Freitag ist das Messegelände von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Kommende Woche Freitag (10-21 Uhr) und Samstag (10-17 Uhr) findet dann das Finale statt. Weitere Informationen sind auf der Website www.windhoek-show.com einzusehen.