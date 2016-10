Bank rät zur Vorsicht mit Kontoauszügen

Windhoek (cev) • Identitätsbetrug: Offenbar treiben gewiefte Schwindler ihr Unwesen, die sich mit Bankauszügen unwissender Opfer im Namen dieser bei Kredithaien und Geldverleihern verschulden. Auf diese „altbekannte" Masche hat jetzt die Bank Windhoek in einer Pressemitteilung hingewiesen.



Der leitende Forensiker der Kreditanstalt, Johnny Truter, erklärt, wie der Betrug abläuft: „Zunächst besorgen sich die Schwindler die originalen Kontoauszüge einer Person, wovon die persönlichen Daten auf eine Mustervorlage kopiert werden. Damit sind diese Kriminellen in der Lage von Kleinkreditgebern Geld zu leihen oder in gewissen Geschäften auf Kredit einzukaufen."



Tuter hebt hervor: „Es handelt sich hier nicht nur um Identitätsbetrug, da diese (kreditrelevanten) Daten von Kunden gesammelt werden und sich so auch negativ auf die Kreditwürdigkeit des unwissenden Opfers auswirken." Dann liegt es an dem Kunden bzw. Opfer, zu beweisen, wer für die Schulden die Verantwortung trägt.



Die Bank Windhoek rät der Öffentlichkeit, äußerst vorsichtig mit eigenen Bankauszügen umzugehen: „Sie wissen nie, in welchen Händen diese Dokumente landen können." Er empfiehlt: Dienstleister immer über Änderungen persönlicher Daten wie die Postanschrift zu informieren; und wichtige Dokumente frühestmöglich an einem sicheren Ort sortiert abzuheften. „Wer Belege usw. entsorgen will, sollte diese nicht in den Müll werfen, sondern vernichten.", so Truter.