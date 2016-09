„AZ-Teaser“ für Montag, 5. September 2016 (dpa)







Seite 2 ():

Vierte Runde





Die 4. Runde in der deutsch-namibischen Aufarbeitung des Kolonialkriegs 1904- 1908 beginnt in dieser Woche in Berlin. Seite 2







Seite 3 (dh):

Amnestie

Bis zum 18. November 2016 können Personen illegale Waffen und Munition straffrei bei der Polizei einhändigen. Seite 3







Seite 8 (omu):

Hoch zu Ross

Zu dem traditionsreichen Reitturnier in Okahandja, hat sich die Elite die Klinke bei der 58. Auflage stark gezeigt. Seite 8





dazu „Teaserbild 05-09-2016“ (Digitalarchiv)





tag teaser, 1,2,3 (dpa)