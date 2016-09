Ausfuhr von Vieh wird einfacher

Brucella- und doppelter TB-Teste fallen jetzt weg



Windhoek (ste) - Der namibische Fleischrat hat unlängst bekanntgegeben, dass das Viehexport-Programm, welches in der Vergangenheit vom hiesigen Rat koordiniert wurde, abgeschafft sei, nachdem das südafrikanische Veterinäramt eigene Importkontrollen eingeführt hatte (AZ berichtete).Am vorigen Mittwoch teilte die stellvertretende Staatssekretärin des namibischen Landwirtschaftsministeriums, Sophy Kasheeta, erfreut mit, dass diese Kontrollen nun greifen.

Die Landwirtschaftsabteilung der Republik Südafrika (das sogenannte Department of Agriculture, Forestry and Fishing - DAFF) habe mit dem Herausgeben von Importzulassungen angefangen. Die Bestimmungen zur Einfuhr von Rindern, Schafen und Ziegen, welche an Schlachthöfe und Mastbetriebe geliefert werden, seien laut den neuen Permits weniger zwingend als in der Vergangenheit.

„Momentan sind vier Einrichtungen in Südafrika bereits gutgeheißen und demnächst sollen weitere folgen“, lautet die Erklärung, und es heißt ferner, dass Exporteure laut den neuen Regeln die Tiere vorher nicht mehr auf Brucella zu testen brauchen und der doppelte TB-Test nun auch wegfalle. Der künftige Ablauf ist nun wie folgt:

· Exporteure müssen bei der DAFF in Pretoria das neue Veterinär-Importpermit beantragen.

· Alles Vieh, welches exportiert werden soll, muss zur geordneten Identifikation, bereits vorher mit den NAMLIT-Ohrmarken versehen werden.

· Das Importpermit muss vom namibischen Staatstierarzt zertifiziert werden.

· Die lebende Fracht muss vollständig an beiden Grenzkontrollpunkten bei den zuständigen Veterinärstellen angegeben werden. Die südafrikanischen Veterinärbehörden werden ein „Red Cross Permit“ für die Fracht ausstellen und dies versiegeln. Das Siegel darf erst am Ziel von dem Eigentümer des Schlachthofes oder des Mastbetriebs gebrochen werden, wenn die Tiere abgeladen werden. Es liegt am Exporteur, die entsprechenden Vereinbarungen am Frachtziel zu treffen.

Die Erklärung warnt die Farmergemeinschaft und deutet nochmals darauf hin, dass alle sonstigen Viehexporte weiterhin den bestehenden strengen Importkontrollen unterstehen.

