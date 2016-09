Ausbildung fehlte

Betr.: „Die DDR-Kinder: Ein Stück reale Geschichte als Doku-Theater“ (AZ, 9. September 2016)1990 flog ich mit vielen der rausgeworfenen namibischen Kinder zufällig in der gleichen Maschine mit anderen Touristen von Frankfurt/M. nach Windhoek. Ich hatte im Juli die D-Mark-Einführung gefeiert als alter Leipziger, welcher seit zehn Jahren in Walvis Bay wohnte. Als Anti-Kommunist, der angeblich als amerikanischer Agent den Weltfrieden gefährdet hatte, wurde ich im März 1953 zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Damals BRD-unkritisch stelle ich heute fest, dass es gut und förderlich für die Demokratie gewesen wäre, wenn diese Kinder tatsächlich erst ausgebildet worden wären und dann in Namibia zum Vorteil arbeiten könnten. Oder? Freue mich auf Anrufe oder Mails (0049-341-4410280 und [email protected] sowie wiese, rolf über Skype).Rolf Wiese, Leipzig