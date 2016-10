Aufruhr in Simbabwe

Bevölkerung über neuen Posten empört

Harare (dpa) - Simbabwes Bevölkerung hat sich über die Ernennung des Schwiegersohns von Präsident Robert Mugabes als Geschäftsführer der nationalen Fluglinie empört. Die Opposition kritisierte Simba Chikore als nicht qualifiziert und warf Mugabe am Mittwoch Vetternwirtschaft vor. „Dies bestätigt nur, dass die Mugabe-Dynastie regelrecht den ganzen Staat privatisiert hat“, sagte Oppositionssprecher Obert Gutu. Simbabwe gleiche einem privaten Unternehmen - nicht einer Nation. Der 92-jährige Mugabe ist seit mehr als 35 Jahren an der Macht.



Der 39-Jährige ist seit 2014 mit Mugabes einziger Tochter, Bona, verheiratet. In der Öffentlichkeit ist wenig über den Schwiegersohn bekannt. Die britische Tageszeitung „Telegraph“ hatte 2014 berichtet, dass Chikore nicht wie zuvor angenommen bei den Flugunternehmen „Qatar Airways“ und „Emirates“ tätig war. Ein Vorsitzender der „Air Zimbabwe“ dagegen bezeichnete Simba Chikore bei der Ernennung am Dienstag als Piloten mit „großer Erfahrung“. Die Zukunft der Fluglinie ist ungewiss. In den vergangenen Monaten wurden teils Angestellte nicht bezahlt. Es war regelmäßig zu Flugausfällen gekommen.