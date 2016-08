Auch Kirchen in Sorge

NEEEF-Konzept beunruhigt Glaubenskreise

Windhoek (NMH/cev) • Auch der Kirchenrat blickt dem vorgeschlagenen Rahmenplan zur wirtschaftlichen Ermächtigung ehemals Benachteiligter Namibier mit großer Sorge entgegen. Der Gesetzesentwurf NEEEF versinnbildliche „das Schlachten einer Milchkuh“, um einmalig an Fleisch zu gelangen, erklärte der Council of Churches Namibia (CCN) auf Nachfrage des NMH-Medienhauses.



Es seien der Frieden und die Liebe unter den Namibiern, die das Land zu einem leuchtenden Beispiel Afrikas machen, und diese Werte dürfen nicht missachtet bzw. „weggeworfen“ werden. Sollte diese politische Strategie umgesetzt werden, „werden viele der Menschen, die dem Land mit wichtigen Ressourcen dienen, ihre Geschäfte verkaufen, Sachen packen und wegziehen“, so der namibische Kirchenrat.



Das umstrittene New Equitable Economic Empowerment Framework – kurz NEEEF – ist der Vorläufer zum gleichnamigen Gesetzesentwurf NEEEB (New Equitable Economic Empowerment Bill). Kommerzielle Banken, Kammern für Bergbau, Industrie und Handel, sowie andere Vertreter der Privatwirtschaft betrachten die Maßnahme mit großer Sorge. Zwar soll das Rahmenwerk das durch die historische Vergangenheit verursachte Ungleichgewicht in der Wirtschaft korrigieren. Doch befürchtet wird, dass Investoren vertrieben und nur ausgewählte Mitglieder der Elite von der wirtschaftlichen Intervention profitieren werden (AZ berichtete).