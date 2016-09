Auch gegen Feuer gewappnet sein

Namibia, aber auch der Rest von Afrika, soll sich auf Naturkatastrophen wie Hochwasser und Dürren vorbereiten und gewappnet sein. Dies wurde vor kurzem auf internationalen und nationalen Konferenzen und Treffen betont. Die Länder des Kontinents sollen nicht erst reagieren, wenn das unvermeidliche geschehen ist und dann auf internationale Hilfe hoffen, sondern sich vorbereiten und die Schäden und Verluste minimieren.



Dies muss auch im Falle einer dritten Naturgewalt geschehen, die bisher noch nicht zur Sprache kam, da sie allem Anschein nach nicht in der gleichen Stufe gesehen wird. Dabei können Feuer die außer Kontrolle geraten, schwere Schäden anrichten und Menschenleben kosten, wie es in diesem Jahr besonders auf der nördlichen Halbkugel zu beobachten war. Feuer sind auch in Namibia eine große Gefahr, nicht nur weil wertvolle Weide und Infrastruktur vernichtet wird, sondern weil, wie in der Vergangenheit geschehen, Menschen und Tiere ums Leben kommen können.



Besonders dramatisch ist es, wenn der Mensch die Buschfeuer mit Gegenbränden versucht zu bekämpfen und damit lebensgefährliche Fallen kreiert. So vor einigen Jahren im Etoscha-Nationalpark geschehen, wobei 30 Nashörner, elf Elefanten und unzählige andere Tiere wie Giraffen und Antilopen den Tod fanden. Es gab nie eine offizielle Untersuchung und die Verantwortlichen wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Manch ein Farmer und Farmarbeiter verlor sein Leben bei Löscharbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass Feuer verhindert werden, indem zuvor Maßnahmen getroffen werden, wie Brandstreifen, Löschanlagen und Brandbekämpfungspläne – in Städten wie auf Farmen und Parks.



Dirk Heinrich