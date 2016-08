Art with a Heart - Mit dem Kauf von Kunst Hunden helfen

Dieses und viele andere Kunstwerke sind ab dem 1. September bei der Online-Kunstauktion Art with a Heart zu kaufen. Der Erlös geht zu einem Großteil an die Tierschutzorganisation Have a Heart, für die acht namibische Künstler einige Werke spendeten. Foto: Privat

Windhoek (nik) – Kunst kaufen und dabei etwas Gutes tun – diese beiden Komponenten verbindet die Online-Kunstauktion Art with a Heart, die am 1. September Premiere feiert. Dann können ab 8 Uhr auf der Internetseite www.art-with-a-heart.com 30 Tage lang Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Keramik gekauft werden, wobei ein Großteil der Erlöse der Tierschutzorganisation Have a Heart zugutekommt.

Die Idee zu dieser ausgefallenen Spendenaktion hatte die Künstlerin und Gründerin von Have a Heart in Outjo Lindie Prinsloo. „Als ich bemerkte, wie wenig Ausstellungsfläche namibische Künstler eigentlich haben, habe ich versucht, meine beiden Leidenschaften für Kunst und Tiere zu verbinden“, erklärt Prinsloo die Geburtsstunde des Online-Verkaufs. Unterstützt wird sie dabei von sieben weiteren Künstlern, die ebenfalls ihre Werke für den guten Zweck anbieten. So gibt es beispielsweise Malereien von Anita Roux, Keramik von Betsy van Rensburg oder Fotografien von Lukas Amakali.

„Jeder Künstler spendet von mindestens einem Kunstwerk den kompletten Erlös an die Organisation“, erläutert Prinsloo. Manchmal seien es sogar vier Werke. Doch um das Engagement der Künstler auch zu belohnen, behalten diese auch einen Teil der Erlöse mancher Werke ein. Die Preise für die Kunstwerke liegen zwischen 350 N$ und 5000 N$. „Da ist für jeden etwas dabei“, so Prinsloo.

Wenn die Aktion gut verläuft, könnte sich die Künstlerin auch vorstellen, sie jedes Jahr zu organisieren. „Denn ich habe immer schon den Wunsch, die Welt ein Stück weit zu verbessern.“

Dieses Ziel hat sich auch die Organisation Have a Heart gesetzt: In elf Städten Namibias aktiv, kümmert sich die Initiative seit ihrer Gründung 2012 um die Kastration und Sterilisation von Straßenhunden. Bislang konnten bereits 3000 Hunde behandelt werden, was statistisch mehr als 17000 Welpen entspricht, denen als Straßenhunde meist keine gute Zukunft blüht. „Mein Traum ist es, eine Klinik in Outjo zu etablieren“, so Prinsloo. Die Erlöse der Aktion könnten hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.