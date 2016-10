Armut und Stadtplanung

DHPS-Projekttage zeigen Zusammenhänge auf

Windhoek (nik) – Namibias Hauptstadt Windhoek hat zwei Gesichter: Schicke Geschäfte, gesichertes Einkommen und luxuriöse Freizeitaktivitäten stehen einem Leben in Blechhütten mit weit entfernten Wasserstationen und gemeinschaftlichen Schlaf- und Wohnräumen gegenüber. Mit der Frage, auf welche Weise die Komponenten Armut und Stadtentwicklung zusammenhängen, haben sich die rund 100 Schüler der Deutschen Höheren Privatschule Windhoek (DHPS) während der Projekttage im Rahmen ihrer Deutsch als Fremdsprache- (DaF), Erdkunde- und Gemeinschaftskundekurse auseinandergesetzt. So fand gleich am ersten Projekttag eine Exkursion in den Stadtteil Katutura statt, wo der Leiter der Kids Soup Kitchen, die die DHPS regelmäßig unterstützt, die Schüler durch die informellen Siedlungen führte und den Fragen der Jugendlichen Rede und Antwort stand. Dabei ging es zum Beispiel um Landbesitz, Lebenshaltungskosten, Arbeitslosenquote, HIV/Aids-Prävention oder Armut.



Einige der Antworten auf diese Fragen wurden zudem am darauffolgenden Tag im Rahmen von Expertengesprächen weiter ausgeführt. 24 Vertreter der verschiedensten Organisationen Namibias waren eingeladen, ihre Eindrücke, Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Armutsbekämpfung und Stadtentwicklung vorzustellten. Mit dabei waren Architekten, Städteplaner, Experten aus der Entwicklungszusammenarbeit, Organisationen zur Stärkung der Rolle der Frau oder Vertreter der UN.



Die Ergebnisse und Eindrücke, die die Schüler während dieser Projektzeit sammelten, werden nicht nur weiter Inhalte für den Unterricht sein, sondern auch den Teilnehmern im Gedächtnis bleiben und sie in ihren Persönlichkeiten stärken.