Anwalt kämpft um Karriere

Disziplinarkomitee wird über Schicksal von Juristen entscheiden

Einem Anwalt, dem wegen groben Fehlverhaltens der Verlust seiner Zulassung droht, hat einen weiteren Rückschlag am Obersten Gericht erlitten. Sein Schicksal wird sich nun vor dem Disziplinarausschuss entscheiden, der bereits den Entzug seiner Juristenlizenz empfohlen hat.

Von Marc Springer, Windhoek



Für den Anwalt Slysken Makando begann der Kampf um seine Karriere im April 2008. Damals musste er sich vor dem Disziplinarausschuss für Anwälte dem Vorwurf unprofessionellen, unehrenhaften und unwürdigen Verhaltens in 16 Fällen stellen. Zu Beginn des Verfahrens bekannte er sich in sieben dieser Fälle schuldig. Diese gehen alle auf die Anschuldigung zurück, er habe bei seiner Anwalts-Kanzlei in Oshakati die Buchführung vernachlässigt und somit gegen Auflagen der Juristenvereinigung verstoßen.



Zu den anderen Vorwürfen, die Makando ausdrücklich dementierte, gehört die Unterstellung, er habe zwischen November 2003 und November 2004 einen Teil der 107000 N$ veruntreut, die er im Auftrag eines Mandanten als Entschädigung vom Fahrzeug-Unfallfonds (MVA) erstritten und als Treuhänder vorübergehend verwaltet habe. Makando hatte zwar eingeräumt, mehrmals Geld von dem Treuhandkonto seiner Firma abgehoben zu haben aber auch ausdrücklich bestritten, er habe das Geld unterschlagen wollen.



Obwohl der Mandant seine Beschwerde gegen Makando zurückzog, wurde jener am 23 April 2008 vom Disziplinarkomitee in 14 der 16 angeblich begangenen Verfehlungen schuldig gesprochen. Einige Zeit später beantragte der Vorsitzende des Komitees, Advokat Theo Frank, beim Obergericht, Makando die Zulassung als Anwalt zu entziehen. Weil zu diesem Zeitpunkt das Mandat aller Mitglieder des Komitees jedoch bereits verstrichen war, wurde der Antrag von Richter Collins Parker abgewiesen und der Fall zur Neubewertung an das neu konstituierte Disziplinarkomitee zurückverwiesen.



Gegen diesen Teil von Parkers Urteil hatte Makando am Obersten Gericht Berufung eingelegt und dies damit begründet, der Antrag auf Entzug seiner Anwaltslizenz sei abgelehnt worden und könne nun nicht rückwirkend wiederbelebt werden.



Die Revision wurde vom Obersten Gericht am Donnerstag verworfen und Makando damit erneut dem Disziplinarkomitee ausgeliefert. Zur Begründung führten die Richter O´Regan, Chomba und Mokgoro vor allem an, Makando habe dem Disziplinarkomitee keine mangelnde Neutralität nachgewiesen und müsse sich auch nicht fürchten, von diesem als Anwalt disqualifiziert zu werden, weil dies nur auf seine Empfehlung vom Gericht entschieden werden könne.



Außerdem habe Makando die von ihm eingelegte Revision am Obersten Gericht außerhalb der dafür geltenden Frist eingereicht und sei eine nachträglich beantragte Berufungserlaubnis wegen mangelnder Erfolgsaussichten zum Scheitern verurteilt.