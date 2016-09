Anhörungen zum Alkoholgesetz

Einzelhändlerverband und SAIF verteidigen Khomas-Shebeens

Windhoek (ste) – Heute wurden die ersten Anhörungen zur Alkohol-Gesetzänderung im Katutura Gemeindesaal, in Windhoek, abgehalten. Dadurch sollte die Khomas-Region im Prinzip abgehandelt sein, doch wäre es nicht verwunderlich, wenn weitere Anhörungen stattfinden, da sich die Anhörungen - sowie die Verständigung - schwer gestalteten. Einige der Shebeen-Besitzer dringen darauf an, alles Gesagte in ihre Sprache übersetzt zu bekommen. Die Folge ist ein langwieriger Prozess, bei dem allerdings der Einzelhändlerverband „Namibia Retailers‘ Association“, namens der Shebeen-Eigentümer Akzente setzte. Mehr als 6 000 Händler seien bei ihnen registriert und diese informelle Industrie beschäftige 75 000 Menschen. Ähnlich verhielt es sich mit der SAIF, welche als Handelsvereinigung zur Selbstkontrolle über den Alkoholausschank, die Änderungen akzeptabel findet, aber auch weitere Vorschläge zur Verbesserung machte. Mehr dazu in der Montagsausgabe der AZ.