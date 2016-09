Angreifer und Opfer im Hospital

Windhoek/Rundu (cev) – Ein Mann, der sich mit einer Schusswaffe gegen vermutete Angreifer wehren wollte, landete mit einem seiner Widersacher im Krankenhaus – beide schwer verletzt. Dies berichtet die Polizei nach dem Wochenende.

Der folgenschwere Vorfall soll sich Samstagnacht bei einer Baracken-Bar (Shebeen) ereignet haben. Gegen 22.50 Uhr habe ein 37-Jähriger in einem drohenden Handgemenge drei Warnschüsse abgegeben, um sich angeblich vor einer Gruppe von Angreifern zu schützen. Dabei soll sich eine der abgefeuerten Kugeln verirrt und einen feindgesinnten 21-Jährigen am Hals schwer verletzt haben. Nach den Warnschüssen klemmte allerdings die Schusswaffen, woraufhin die aufgebrachte Menge den Schützen überwältigte und mit Fäusten sowie Steinen schwer verletzte.

Der Polizei zufolge wurden sowohl der 37-Jährige als auch das Schussopfer ins Staatshospital von Rundu eingeliefert. Die Ermittlung dauere weiter an.