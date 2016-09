Angeklagter Amerikaner verlangt Entschädigung



Windhoek (ms) – Einer der beiden US-Amerikaner, die des Mordes an dem deutschsprachigen André Heckmair angeklagt sind, hat die Regierung auf Schmerzensgeld in Höhe von drei Millionen N$ verklagt.



Der Beschuldigte Kevin Townsend (30) begründet diese Maßnahme mit angeblichen Menschenrechtsverletzungen, die er aus seiner 18 Monate langen Isolationshaft ableitet und mit angeblich physischen und psychischem Trauma rechtfertigt, das er während seiner von Juli 2014 bis Januar 2016 andauernden Gefangenschaft in Einzelhaft erlitten habe. Dazu zählt er unter anderem angebliche Freiheitsberaubung, sowie eine Verletzung seiner Menschenwürde.



Bereits im Januar 2015 hatte Townsends inzwischen entpflichteter Verteidiger Boris Isaacks die Haftbedingungen seines damaligen Mandanten als „unmenschlich und animalisch“ bezeichnet. So werde Townsend „für 23 Stunden am Tag wie ein Tier in einem Käfig gehalten“, was ernste Konsequenzen für seinen Geisteszustand haben könnte. Ferner hatte Isaacks darauf verwiesen, dass die Isolationshaft von Townsend bereits vor einem gescheiterten Ausbruchversuchs seines Mitangeklagten Marcus Thomas (31) begonnen habe und folglich nicht mit angeblicher Fluchtgefahr begründet werden könne.



Beobachter räumen der Klage schon deshalb kaum Erfolgschancen ein, weil Townsend dafür zunächst eine Kaution als Sicherheit für Prozesskosten hinterlegen müsste, die er im Falle eines Scheiterns seines Gesuchs bezahlen müsste.