Amnestie zeigt Wirkung

Windhoek (fis) – Die Amnestie zur Abgabe illegaler Schusswaffen (ohne strafrechtliche Konsequenzen) zeigt große Erfolge. Wie Chefinspektorin Kauna Shikwambi (Bild) heute Nachmittag in Windhoek mitteilte, seien binnen eines Monats 443 Feuerwaffen (Gewehre, Handfeuerwaffen, Schrotflinten), 1070 Schuss Munition und 118 Mörsergranaten bei der Polizei abgegeben worden. Vor allem in den Regionen Karas, Khomas und Omusati sei die Resonanz sehr hoch, so Shikwambi. Sie erinnerte daran, dass illegale Waffen noch bis 18. November bei jeder Polizeistation abgegeben werden können, dann ende die Amnestie.