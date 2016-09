Amnestie bis 18. November 2016

Irreführende Pressemitteilung der Polizei korrigiert – General anrufen

Die Suche nach unlizenzierten Waffen und Munition ist nicht nur gegen Farmer gerichtet, sondern gegen jegliche illegale Waffen in allen Gemeinschaften. Wenn Polizisten ihre Arbeit nicht verrichten, sollen Beschwerden zu jeder Zeit an den Generalinspektor Ndeitunga gerichtet werden. Uniformen sind kein Grund jemanden festzunehmen, aber militärische Waffen und Munition wiegen schwerer als zivile bei einer Anklage.

Von Dirk Heinrich, Windhoek

Nach einer irreführenden Erklärung der Presseabteilung der Polizei, die von den Verantwortlichen nicht abgesegnet worden war, konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass die letzte Gelegenheit, unlizenzierte Waffen und Munition straffrei abzugeben, nicht nur am vergangenen Freitag, den 2. September war, sondern dass diese Amnestie vom 18. August bis zum 18. November dieses Jahres gilt. Im Amtsblatt vom 18. August 2016 wurde bekanntgegeben, dass Minister für Innere Sicherheit und Polizei, General-Major a.D. Charles Namoloh, jenen die Gelegenheit gibt, die Illegal Waffen, Munition oder andere Arten von Sprengkörpern ohne Lizenz in ihrem Besitz haben, diese bei der Polizei abgeben können, ohne jetzt oder in Zukunft dafür strafrechtlich verfolgt zu werden. Dies betonte der General-Inspektor der namibischen Polizei, General-Leutnant Sebastian Ndeitunga, am vergangenen Freitag.

Dieser Schritt erfolge, nachdem in jüngster Vergangenheit mehrere Farmer festgenommen wurden, weil sie anscheinend Waffen und Munition in ihren Besitz hatten, die nicht lizenziert waren (AZ berichtete). Zudem hatte die Polizei in letzter Zeit häufiger am Straßenrand oder auf Müllhalden deponierte Munition entfernen müssen, die vermutlich von Personen dort abgelegt wurde, die eine strafrechtliche Verfolgung befürchteten. Dieses Verhalten birgt die Gefahr, dass die Munition oder Sprengkörper in falsche Hände gelangen könnten und Personen dabei verletzt oder gar getötet würden.

„Wir haben in der Zeitspanne von 2013 bis 2015 insgesamt 560 illegale Waffen konfisziert, darunter Maschinengewehre. Ich möchte die Öffentlichkeit darauf hinweisen, dass der illegale Besitz von automatischen militärischen Waffen und deren Munition, sowie von Sprengkörpern militärischen Ursprungs schwerer bestraft wird, als wenn es sich um Munition und Waffen zivilen Ursprungs handelt“, betonte Ndeitunga. Das der Besitz von Militäruniformen ebenfalls strafbar sei, verneinte der Polizeigeneral, wies aber darauf hin, dass der illegale Besitz von militärischen Waffen und Munition zusammen mit Uniformen „einen bestimmten Verdacht aufkommen lassen könnte“. „Es wurde noch niemand wegen des Besitzes einer militärischen Uniform angezeigt“, sagte der General-Inspektor. Bereits im Jahr 1992 war eine Amnestie gewährt worden, wo Personen illegale Waffen, Munition und Sprengsätze straffrei abgeben konnten. Es gebe jedoch immer noch einige Individuen, die im Besitz verbotener Waffen und Munition seien, so der Polizeichef.

Es seien automatische Militärwaffen wie AK 47, RI und andere legal im Besitz von Personen, nachdem diese Waffen so modifiziert wurden, dass sie nur noch auf Einzelschuss betätigt werden können. „Wir werden jedoch das Gesetz ändern und auch diese modifizierten einstigen Militärwaffen verbieten, nachdem wir herausgefunden haben, dass im Norden des Landes Geschäftsmänner diese Waffen wieder in ihre ursprüngliche Funktion verändert haben“, erklärte General Ndeitunga im Gespräch mit der AZ.

Den Vorwurf, dass die Polizei Farmer im Visier habe, andere Aufgaben vernachlässige und nicht bei Viehdiebstahl oder Wilderei reagiere, wies Ndeitunga zurück. „Wenn ein Polizist oder ein Befehlshaber einer Wache oder einer Region nicht auf den Anruf eines Farmers oder irgendeiner Person reagiert, dann soll dieser Farmer oder diese Person mich zu jeder Zeit anrufen, und ich werde mich persönlich darum kümmern“, sagte General-Leutnant Ndeitunga im Beisein seines Stellvertreters und Befehlshaber der Verwaltung der Polizei, General-Major Desederius Shilunga. Ndeitunga betonte, dass die Polizei nicht in einem Vakuum ihren Dienst verrichten könne und dann nichts erreichen würde. „Dienst ausführen bedeutet mit der Gemeinschaft arbeiten und mit ihr zu arbeiten“, so der Polizeichef.