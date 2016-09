Alternativen zeigen

Betr.: Situation mit Suiziden in Namibia



Auch in diesem Jahr erleben wir in Namibia wieder eine Welle von Suiziden. Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl der Toten und Verletzten in etwa der Zahl der Verkehrsopfer im Land entspricht. Die Menschen kommen aus allen gesellschaftlichen Gruppen, sind eher jünger und haben die unterschiedlichsten Gründe.



Besonders tragisch in den vergangenen zwölf Monaten waren zwei Fälle in Gobabis und Eeenhana, in denen nach und nach eine ganze Familie Selbstmord beging. Unter einer Telefonnummer für psychosoziale Notfälle haben wir pro Tag etwa 80 Eingänge, von denen etwa zehn einen Suizid androhen. Der Suizid selbst kommt meist überraschend für die direkte Umgebung. Aber es gibt auch die Fälle, in denen man die ganze Nacht mit der bedrohten Person um ihre Situation ringt. Die Gründe sind ernst und können nicht irgendwie wegdiskutiert werden.



Leider sind suizidgefährdete Personen „Wiederholungstäter“, es gibt in der Regel mehrere Versuche. Die Situation ist auch sehr schwierig für die Helfer, weil die Gefahr besteht, dass sie in eine Art Geiselhaft genommen werden. Es wäre vermessen, in einem Leserbrief auch nur eine Andeutung einer Lösung geben zu wollen. Allerdings informieren sich suizidgefährdete Menschen in den Medien über die verschiedenen Formen des Suizids. Insofern gibt es zumindest auch die Möglichkeit, in den Medien über Alternativen zum Suizid zu informieren.



Andreas Peltzer, Okahandja