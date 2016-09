Als Flugziel bewährt

KLM, Qatar Airways und Ethiopian Airlines begrüßt



Windhoek (cev) - Dass Namibia künftig gleich von drei neuen Fluggesellschaften angeflogen wird, bestätigt in den Augen der Flughafenbetreiber die Notwendigkeit, den internationalen Landeplatz Hosea Kutako zu erweitern. „Ich möchte hervorheben, dass diese Airlines entschlossen haben, Namibia mit der derzeitigen Infrastruktur anzufliegen. Stellt euch nur die Möglichkeiten vor, wenn wir diesen Flugplatz ausbauen“, so der Hauptgeschäftsführer der Namibia Airports Company (NAC), Tamer El-Kallawi, am vergangenen Donnerstag.





Wie der Chef erklärte, wurden im Rahmen der NAC-Umkehrstrategie bereits die Flughäfen von Ondangwa und Walvis Bay runderneuert. „Nach diesen Arbeiten ist es wichtig, unser Flaggschiff, den Hosea-Kutako-Flughafen, auszubessern“, so El-Kallawi.





Anlass war eine Pressekonferenz, bei der offiziell angekündigt wurde, dass künftig nicht nur Qatar Airway und die niederländische KLM Airlines Windhoek in ihren Flugplan aufnehmen (AZ berichtete), sondern auch Ethiopian Airlines. „Qatar wird viermal die Woche zwischen Doha und der namibischen Hauptstadt fliegen während KLM und die äthiopische Fluglinie dreimal wöchentlich eine Verbindung zu Amsterdam bzw. Addis Abeba aufnehmen“, teilte El-Kallawi gestern mit. „Die Ankunft dieser drei Fluggesellschaften wurde durch bilaterale Abkommen zwischen der namibischen Regierung und Katar sowie dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik Äthiopien ermöglicht.“





Laut dem NAC-Hauptgeschäftsführer bieten die neuen Airlines „erhebliche, nationale Vorteile und Möglichkeiten“: „Wir erwarten, dass die neuen Flugverbindungen zu erhöhtem Touristenverkehr führen, mehr Geschäftsreisende mit sich bringen und dem Land sowohl Wirtschaftswachstum als auch mehr Arbeitsplätze bieten werden.“