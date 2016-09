Alltag in einem Traumland

Rezension zum Buch „Licht und Schatten in Namibia“

0

Es gibt ein neues Buch über Namibia - doch diese Publikation ist weder eine schwärmende Reisebeschreibung von weiten Landschaften, imposanten Elefanten und exotische Menschen am Rande der Gesellschaft, noch ist sie die kritische Zusammenfassung einer politisch korrekten Erstbesucherin. Die Autorin Amanda Mandus lebte vier Jahre in Windhoek mit einem Deutschnamibier als „Mann an ihrer Seite“ - lange genug, um Einblicke in den namibischen Alltag zu bekommen, aber auch kurz genug, um Kurioses in unserem Alltag zu entdecken, über Dinge zu lachen, die wir verlernt haben komisch zu finden, zu bewundern, was wir für normal halten, aber auch um höchst erstaunt zu sein über Dinge, an die wir uns gewöhnt haben.



Mal mit Humor, mal nachdenklich versucht die Autorin zu verstehen, wie dieses Land tickt. Warum nicht alle weißen Namibier „auch schwarze Freunde“ haben (typische Frage von Besuchern), warum, auch wenn man in Swakopmund die beste Schwarzwälder Kirschtorte bekommt, Namibia nicht „irgendwie immer noch eine deutsche Kolonie“ ist, wie sich deutsches Grillen vom namibischen „Braaien“ unterscheidet, was es mit den zahlreichen Hunden, den hohen Mauern, dem oft exzessiven Alkoholkonsum, den Chinesen in Namibia, den „bösen Jägern“ und den starken Frauen auf sich hat - kurzum warum Klischees oft wahr, aber Vorurteile falsch sind.



So entsteht ein schillerndes Bild von Namibia mit all seinen Widersprüchen. Es lässt mal die Schattenseiten, mal die Sonnenseiten auftauchen und zeigt wie nahe sie beieinander liegen. Es ist somit nicht nur ein besonderes Buch, das man Besuchern Namibias empfehlen kann, um sich auf dieses Land einzustimmen und einen differenzierten Blick für den namibischen Alltag zu bekommen, es ist auch eine Lektüre für uns (deutschsprachigen) Namibier, denn es hält uns ein Spiegel vor, der zwar in einem freundlichen Licht steht, aber auch unsere Kratzer, Flecken und Narben ausleuchtet.



Für weitere Informationen: www.palmato-publishing.com