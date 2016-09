Agra feiert 36 Jahre Kundendienst in Namibia

Zum 36-jährigen Bestehen wurden Kuchen in beiden der Windhoeker Agra-Filialen angeschnitten. Die Angestellten der Firma ließen sich dazu etwas Ausgefalleneres einfallen.

Windhoek (ste) • Am 25. August feierte die Firma Agra ihr 36-jähriges Bestehen und hielt landesweit Sonderangebote für ihre Kunden bereit. Besonderer Grund zum Feiern war die zeitgleiche Eröffnung der zwanzigsten Zweigstelle des beliebten Großhändlers, welcher sich hauptsächlich auf die Landwirtschaft spezialisiert, aber auch als Swakaras exklusiver Agent den internationalen Karakul-Fellhandel beaufsichtigt, sowie als Agent Vieh an Schlachthöfe und Mastbetriebe liefert. Seit ihrem Börsenantritt Anfang 2013 hat die Firma ihren Handel erweitert, wodurch sie die Wechselhaftigkeit der Landwirtschaft ausgleichen möchte. Sie gehört heute mehr als 4000 Aktionären und in ihren 20 Zweigstellen beschäftigt sie 830 Angestellte und verdient einen Umsatz von mehr als 2.3 Milliarden N$. Dazu meinte der Geschäftsführer, Arnold Klein: „Wir danken unserer Kundschaft, die uns durch ihre Unterstützung ein langfristiges Wachstum und zusätzliche Beschäftigung von Bürgern zum Vorteil des Landes, erlaubt.“

Die Firma ist nach wie vor beliebter Farmerei-Lieferant und verkauft Baumaterial, Eisenwaren, Klempnerzubehör und -material, Düngemittel und Giftmittel, Haushalts- und Verbrauchsgüter, und vieles mehr. Zweigstellen feierten landesweit den Tag, und in Windhoek schnitt man Geburtstagskuchen im südlichen Industriegebiet sowie dem Lafrenz-Industriegebiet an. Verschiedene Lieferanten waren zu diesem Festtag aus Südafrika angereist, um den Farmern einen besonderen Kundendienst zu gewährleisten, und es gab weitere Beschäftigung und Vergnügen für alle Altersgruppen.