Otavi-Grundschule erhält Spende von B2Gold

Acht neue Klassenräume sowie einen Waschtrackt wurden kürzlich bei der Otavi-Grundschule eingeweiht. Gebaut und finanziert wurden diese von B2Gold Namibia. Foto: O&L

Windhoek/Otavi (nik) - Die Otavi-Grundschule konnte sich kürzlich über acht neue Klassenzimmer und sanitäre Anlagen freuen. Nach eigenen Angaben wurden diese ehrenamtlich von B2Gold Namibia, einem Tochterunternehmen der Ohlthaver&List-Gruppe (O&L), im Rahmen des Programms zur Übernahme unternehmerischer Verantwortung gebaut. Die Einweihung der rund 1,23 Millionen N$ teuren Räumlichkeiten fand im Rahmen einer Anfang September Übergabefeier statt.

Durch die fehlenden Kapazitäten sei die 1950 gegründete Grundschule mit insgesamt 829 Schülern bislang gezwungen gewesen, einige ihrer Klassen im Heim der Khorab-Oberschule unterzubringen. Dank der Spende könnten nun jedoch vier vierte Klassen sowie zwei Vorschulklassen direkt auf dem eigenen Schulgelände unterrichtet werden sowie in den neuen Gebäuden eine Bibliothek und Büroräume für die Verwaltung und Lehrer untergebracht seien. „Im Einklang mit der Vision der O&L-Gruppe „Zukunft schaffen, Leben stärken“ sind wir uns bewusst, dass wir den Staat bei der Umsetzung des Harambee Wohlstandplans unterstützen müssen“ so Joe Tshekuzah, Vertreter von O&L. Die Unternehmensgruppe unterstütze dabei vor allem Projekte in den Bereichen Bildung, Entwicklung der Jugend sowie Nachhaltigkeit.

Für die Otavi-Grundschule habe die O&L-Gruppe zudem auch ein angrenzendes Grundstück von über 36000 qm im Wert von 1,5 Millionen N$ für die Schule erworben, um damit den Grundstein für weitere Ausbauarbeiten zu legen. Geplant sei hier der Bau eines Schülerheims, um mehr als 200 Kinder von Farmen aus der Umgebung unterbringen zu können. Darüber hinaus würden aber noch mehr Räumlichkeiten fehlen: Es seien noch weitere Klassenräume sowie ein Sportplatz und eine Schulaula notwendig.