Abstimmung läuft

Noch bis 23. September läuft die Abstimmung für die Stadt des zentralen Nordens. Der Sieger tritt im Finale des Wettbewerbs „Namibias Stadt des Jahres 2017“ gegen die Finalisten Lüderitzbucht (Süden), Ondangwa (Norden) und die noch zu ermittelnde Stadt des Westens an. Zur Wahl stehen nun Grootfontein, Tsumeb, Otjiwarongo, Okahandja, Outjo, Okakarara, Gobabis, Khorixas und Otavi, dessen Weinkeller Thonningii hier zu sehen ist. Gestimmt wird per SMS an die Nummer 51500 mit dem Inhalt „town“ und dem Namen der Lieblingsstadt. Jede Nachricht kostet 1 N$. Unter allen Teilnehmern werden zudem 1000 N$ verlost. Foto: Yochanaan Coetzee