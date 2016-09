Abschätzungsgericht weiter auf Abwegen

Farmer von Verhandlung freigestellt - Berechnung von Bodensteuer bleibt umstritten

Windhoek (ms) - Bei dem derzeit in Otjiwarongo tagenden Abschätzungsgericht hat sich das von Beobachtern erwartete Tauziehen zwischen Anwälten und Vertretern des Ministeriums für Ländereien und Neusiedlung entwickelt, bei dem Einsprüche von Farmern gegen die ihnen berechnete Bodensteuer in den Hintergrund geraten sind.

Wie der Anwalt Mark Kutzner gestern auf Anfrage mitteilte, seien die rund 350 Farmer, deren Einsprüche hätten verhandelt werden sollen, inzwischen wieder abgereist. In ihrer Abwesenheit habe die Vernehmung von Sachverständigen begonnen, zu denen der Hydrologe Frank Bockmühl, der Abschätzer Jurie Scholz und der Weideexperte Leon Lubbe gehören. Diese sollen angebliche Mängel bei der Erstellung sogenannter agroökologischer Zonen aufzeigen, die dem Ministerium als Orientierungshilfe bei der Berechnung der Bodensteuer dienen (AZ berichtete).

Sowohl Farmer als auch deren Anwälte halten die Aufteilung der Zonen für defekt, weil sie vielfach Kriterien wie Weide- und Wasservorkommen, Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Verbuschung außer Acht ließen und für die Berechnung des Produktionspotenzials einzelner Farmern folglich untauglich seien.

Kutzner zufolge soll heute der Abschätzungsleiter Potasius Thomas befragt werden und darüber Auskunft geben, welche Berechnungsgrundlage das Ministerium bei der Ermittlung der Bodensteuer angelegt hat. Der Anwalt vermutet, dass dabei veraltete Karten des Landwirtschaftsministeriums und die bei Farmverkäufen bezahlten Preise dafür genutzt wurden, daraus den Wert von Farmland in bestimmten Gebieten des Landes „abzuleiten“.