Abschied von der Transparenz

Die Stadt Windhoek legt sich mit den Medien an: Diese erhalten fortan nicht mehr die Unterlagen der Stadtratsitzungen. Damit reagiert sie auf angeblich falsche Berichterstattung - und offenbart kleingeistiges Denken. Das ist weder professionell noch konstruktiv.



Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet in der Woche, in der Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft bei mehreren Anlässen im In- und Ausland auf (die Notwendigkeit von) Transparenz aufmerksam gemacht und sich mit der Pressefreiheit in Namibia gebrüstet haben, die Stadtverwaltung eine Kehrtwendung vollzieht und Offenheit ad absurdum führt. Nein, ironisch ist es nicht, eher traurig und in jedem Fall verwerflich! Vor allem, wenn man sich den Grund dafür ansieht: Offenbar fühlt sich jemand durch einen Zeitungsbeitrag gekränkt, weil es in dem Beitrag an Fakten und Wahrheit mangelte. Obgleich der Frust menschlich zu verstehen ist, so ist es eine völlige Fehl- und Überreaktion, daraus eine „Gruppenstrafe“ abzuleiten und allen Medien die Informationen vorzuenthalten. Presseberichte müssen stimmen, daran gibt es nichts zu rütteln. Aber Verfehlungen müssen individuell angesprochen und geahndet werden, beispielsweise durch den direkten Dialog, die Intervention beim Medien-Ombudsmann oder im wiederholten Fall auch durch das Setzen von Bedingungen.



Eine Kollektivstrafe ist der falsche Weg - das wäre so, als ob die Polizei das Autofahren verbietet, nur weil sich einige Verkehrssünder nicht an die Regeln halten. Hoffentlich wehren sich die Windhoeker dagegen, denn der Pressemaulkorb ist auch ein Schlag ins Gesicht für alle Bürger der Stadt.



Stefan Fischer