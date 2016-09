70 Teilnehmer bei NTA-Turnier

Windhoek (omu) • Der namibische Tennisverband (NTA) richtet am nächsten Wochenende ein Juniorenturnier aus. Dabei werden vom Freitag an um die 70 Nachwuchsspieler(innen) in der Altersklassen U8 bis U18 gegen­einander antreten. Der von der Firmengruppe Trustco unterstützte Wettbewerb dient dem Entwicklungsprogramm, das sich der Verband unter Kallie Heese auf die Fahne geschrieben hat.

Dementsprechend ist man von Seiten der NTA um den Nachwuchskoordinator Heese sehr dankbar, mit Trustco einen Partner an der Seite zu haben, der die Nachwuchsarbeit in diesem Maße fördert.

Die Teilnehmer reisen aus allen Landesteilen Namibias an, und werden auf den Sportplätzen des Central Tennis Club (CTC) im Stadtteil Olympia, der Sportanlage in Eros und auf dem Gelände der namibischen Polizei (NamPol) in der Hauptstadt am Freitag ab 14.30 Uhr aufschlagen. Die Finalspiele werden dann am Samstagmorgen ab 10 Uhr beim CTC ausgetragen. Die Preisverleihung findet dann am gleichen Tag ab 14 Uhr statt.