60 000 N$ Belohnung winkt

Wachwechsel bei Operation Yesa Ongava

Für Informanten winken bis zu 60 000 Namibia-Dollar Belohnung, wenn durch sie Nashornwilderer und/oder deren Hintermänner verurteilt werden. Die Polizei konnte feststellen, dass die meisten Kadaver von Nashörnern die seit Juli gefunden wurden, das Werk von Wilderern sind. Zahlreiche Waffen wurden beschlagnahmt.

Diese Nasenhörner wurden im März 2014 im Gepäck von Chinesen auf dem Hosea-Kutako-Flughafen entdeckt und konfisziert. In den vergangenen Monaten konnte die Polizei weitere 14 Nasenhörner beschlagnahmen und mehrere Personen inhaftieren. Foto: Dirk Heinrich

Von den 33 Nashornkadavern, die im Juli und August mit Hilfe eines Hubschraubers und verstärkten Patrouillen im Etoscha-Nationalpark, vor allem im östlichen Teil entdeckt wurden, seien der Polizei zufolge 25 den Kugeln von Wilderern zum Opfer gefallen. Acht Tiere seien wahrscheinlich einen natürlichen Tod gestorben. Die meisten Kadaver seien, wie bereits im vergangenen Monat vom Minister für Umwelt und Tourismus bekannt gegeben, sehr alt gewesen, da die Tiere bereits im vergangenen Jahr getötet wurden. Einer Presseerklärung des stellvertretenden General-Inspektors der Polizei, General-Major James Tjivikua zufolge, wurden DNA-Proben von den sterblichen Überresten der Dickhäuter genommen, und diese werden mit konfiszierten Nasenhörnern, wie jenen 14, die bei chinesischen Staatsbürgern

am Hosea-Kutako-Flughafen im März 2014 gefunden wurden (AZ berichtete), sowie 14 weiteren Nasenhörnern, verglichen. Der Besuch des stellvertretenden Polizeichefs im Etoscha-Nationalpark und im westlich angrenzenden Palmwag-Konzessionsgebiet sowie den angrenzenden kommunalen Hegegebieten, diene zudem der Anti-Wilderer Operation „Erhaltet unsere Nashörner“. Die Gemeinschaften in den betroffenen Gebieten, seien aufgefordert, Fremde in den Gebieten und verdächtige Spuren den Anti-Wilderer-Einheiten zu melden sowie versuchen „ihre“ Nashörner regelmäßig aufzuspüren. Für Informationen, die zur Festnahme und zur Verurteilung von Wilderern und deren Hintermänner führen,

wird eine Belohnung von 60 000 Namibia-Dollar in Aussicht gestellt. General-Major Tjivikua ruft die Öffentlichkeit auf, jegliche Hinweise an die

Polizei weiterzuleiten. Seit Anfang Juni dieses Jahres seien insgesamt 15 verdächtige Personen im Zusammenhang mit Wilderei auf Nashörner

oder Elefanten festgenommen worden, und konnten drei Nasenhörner konfisziert werden. Sieben unlizenzierte Gewehre seien beschlagnahmt

worden, als auch 34 Schuss Munition und ein Schalldämpfer. Die Polizei habe auch ein Fahrzeug konfisziert. In der Palmwag-Gegend sei eine Person verhaftet worden, in deren Besitz ein Elefantenstoßzahn gefunden worden sei.



Nach drei Monaten übernimmt nun für die 6. Phase von Operation „Yesa Ongava“ der Befehlshaber der Oshana-Region, Kommissar R. Amwele

den Befehl über die Anti-Wilderer-Initiative vom Befehlshaber der Otjozondjupa-Region, Kommissar A.K. Shivute. Phase 6 beginnt am 1. September dieses Jahres und endet am 30. November 2016.