58. Reit- und Springturnier in Okahandja

58. Reit- und Springturnier in OkahandjaRCO-Wettbewerb in vollem Gange - 58. Auflage seit 1958Am Freitag beginnt in Okahandja beim dort ansässigen Reitklub das 58. Reit- und Springturnier. Drei Tage lang werden Sieger und Platzierte in Dressur und Springen ermittelt. Prüfungen sind ausgeschrieben für Anfänger bis hin zu den hohen Klassen. Der Höhepunkt ist am Samstag das Springderby am Nachmittag. In diesem Jahr werden mehr als einhundert Pferde an den Start gehen. Das ist mehr als im vergangenen Jahr und löste bereits im Vorfeld bei den Gastgebern des Reitclubs Okahandja (RCO) große Freude aus. Erwartet werden zudem Reiter aus dem ganzen Land. Das Traditionsturnier in Okahandja findet bereits seit dem Jahre 1958 statt. Schon heute laufen die Vorbereitungen für das Jubiläumsturnier in zwei Jahren. Zusätzlich bieten die Organisatoren ab Donnerstag ein buntes Rahmenprogramm an. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Die „Reiterbar“ hat dann bis einschließlich Sonntag ganztägig geöffnet. Abends lädt der RCO zum gemütlichen Beisammensein mit Musik und Tanz. Wer sich für den Reitsport, spannende Wettbewerbe und gute Stimmung begeistern kann, ist in Okahandja am kommenden Wochenende genau richtig, wie die Veranstalter verlauten ließen. Jan-Pierre Habicht