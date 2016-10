57 Einbrüche in einer Woche

Windhoek (nik) – Innerhalb von einer Woche, vom 26. September bis zum 2. Oktober, hat die Stadtpolizei Windhoek 57 Einbrüche registriert. Das teilte die Einheit gestern mit und gabe dabei an, dass die meisten Einbrüche bei Anwesen erfolgt wären, die zu dem Zeitpunkt unbewohnt gewesen seien.



Die Stadtpolizei äußerte in diesem Zusammenhang ihre Bedenken und rief alle Hausbesitzer und -bewohner dazu auf, ihre Wohnstätten nicht unbeaufsichtigt zu lassen und im Falle einer Reise jemanden zu bitten, das Haus in Abwesenheit zu bewohnen. „Alternativ können sie auch uns kontaktieren, um Patrouillen zu arrangieren“, so die Stadtpolizei, die auch dazu aufrief, die Angebote der Nachbarschaftswachen zu nutzen beziehungsweise weiter auszubauen.