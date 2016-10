450 000 N$ Futter-Spende der Standard Bank

Windhoek (ste) – Die Standard Bank ist dem Aufruf der Regierung gefolgt, indem sie heute Nachmittag großzügig 450 000 N$ für Viehfutter spendete. Geschäftsführer Vetumbuavi Mungunda gab bei der Preisverteilung der Windhoeker Landwirtschaftsmesse bekannt, dass die Bank mithilfe des Landwirtschaftsproduktelieferanten, Kaap Agri, 70 lokalen Farmern aus der Umgebung von Omatjete, Khorixas, Outjo und Otjimbingwe durch die Lieferung von Viehfutter helfen wolle. „Nach vier Jahren anhaltender Dürre ist es traurig mit ansehen zu müssen, wie Farmer ihren mühevoll aufgebauten Besitz aufgrund einer verheerenden Trockenheit verlieren. Im Daures-Gebiet allein haben Farmer bereits 1 318 Rinder verloren, welches einem Marktwert von etwa 10 Millionen N$ entspricht“, meinte Mungunda in seiner Begrüßungsrede. Der Landwirtschaftssektor sei weiterhin einer der maßgeblichen Arbeitsgeber in Namibia und würde selbst in diesen schweren Zeiten wesentlich zum Ackerbau und den Fleisch-Exporten beitragen. Das sei der Grund warum die Bank sich genötigt sehe, diesen Sektor, vor allen in den am meisten von der Trockenheit getroffenen Gebieten, zu unterstützen. Mehr dazu in der Freitagausgabe der AZ.