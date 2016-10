13 mutige Bücherwürmer lesen um die Wette

0

Die Privatschule Otjiwarongo veranstaltete kürzlich ein Lesefest für Schüler aus den 3. bis 6. Klassen. Von den Juroren Jens Adam, Nadine Gaerdes und Hella Coetzee (hinten, v.l.n.r.) wurden schließlich Olaf Mücke, Celine Ahrens, Enya Kebbel, Laura Jakob, Inka Walter und Jana Bajorat (vorne, v.l.n.r.) zu den Gewinnern gekürt. Foto: PSO

Ein festlich geschmücktes Klassenzimmer gibt es nicht alle Tage an der Privatschule Otjiwarongo (PSO) und erst recht nicht mit einem gemütlichen Lesethron, der nur so zum Vorlesen einlädt. Doch genau das durften die 13 Teilnehmer der dritten bis sechsten Klassen am 16. September beim internen Lesefest bestaunen – und natürlich auch auf dem Thron platznehmen.



Vor den Juroren Hella Coetzee, Nadine Gaerdes und Jens Adam stellten zunächst die jüngeren Teilnehmer Marcel, Gabi, Inka, Kiara, Jana, Florence und Celine ihr ausgewähltes Buch vor und erläuterten dabei auch, warum sie sich genau die Textpassage ausgesucht hatten, die sie vorlasen. Nach einer kurzen Kaffeepause kamen die unbekannten Texte ins Spiel und jeder Schüler las eine kurze Passage aus „Das Geheimnis des roten Ritters“ von Cornelia Franz vor.



Anschließend waren die älteren Schüler Enya, Laura, Jürgen und Steffen aus der 5. Klasse und Olaf und Marcel aus der 6. Klasse dran, ihre Lesestücke zu präsentieren. Auf sie wartete als unbekanntes Stück ein Ausschnitt aus dem Buch „Der seltsame Tausch und andere Geschichten“ von Michael Ende. Und obwohl viele in dieser Gruppe bereits erfahrene Vorleser sind, waren sie diesmal doch wieder ein wenig aufgeregt. Doch sobald sie in ihre Bücherwelt eingetaucht waren, war alle Nervosität wie weggeblasen.



Nun standen die Juroren vor der Aufgabe, Textverständnis, Lesetechnik und Textgestaltung mit Punkten zu bewerten. Die Teilnehmer hatten es der Jury dabei nicht leicht gemacht, denn jedes Buch wurde auf eigene Weise mit Begeisterung vorgetragen. Schließlich stand dann aber die Bekanntgabe der Gewinner auf dem Programm: Aus den dritten und vierten Klassen belegte Celine Ahrens den 3. Platz, Inka Walter den 2. Platz und Jana Bajorat gewann mit „Der Fluch der Kuscheltiere“ den 1. Platz.



Bei den älteren Teilnehmern belegte Olaf Mücke 3. Platz, auf dem 2. Platz landete Laura Jakob und den 1. Platz konnte sich Enya Kebbel mit ihrem Lieblingsbuch „Feuerfee“ sichern.



Am 8. Oktober findet schließlich in Omaruru das Horst-Kreft-Lesefest statt, an dem die Erstplatzierten Jana und Enya teilnehmen werden. Wir wünschen ihnen jetzt schon viel Erfolg!



Katharina Foitzik