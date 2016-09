10 Jahre Künstlerfest Omaruru: Runder Geburtstag in der Künstlerstadt

Omaruru (ali) - Das 10. Künstlerfest, das von Freitag, den 23. bis einschließlich Samstag, den 24. September stattfindet, soll als Jubiläum alle bisherigen Veranstaltungen übertrumpfen. ,,Seit vielen Monaten bemüht sich das dafür zuständige Artist-Trail-Komitee, ein Fest der Extra-Klasse zu gestalten”, so Ursual Dahlet, aktives Mitglied des Komitees. ,,Weder Mühen noch Kosten wurden gescheut, Künstler aus Namibia und Südafrika zu engagieren, Aussteller aus allen künstlerischen Bereichen an der Teilnahme zu ermutigen und breitgefächerte Workshops anzubieten”, fährt sie fort. Ob Sandy Rudds Theateraufführung „Shirley Valentine“, Workshops in Stoff- und Kreidemalereien, Klöppeln, Bleiverglasung oder der Kunst, Bonsai-Bäumchen zu kreieren. Ob Farmermarkt, Traktorfahrt oder Kochschau - es wird für jeden etwas dabei sein.Eines der Highlights wird bestimmt das extra für das Jubiläum gegründete Orchester „Namibian Coastal Symphonics“. Gemeinsam mit dem bekannten afrikaansen Musiker Mel Botes, der in Zeerust und Rustenburg aufgewachsen ist, sowie mit dem südafrikanischen Pianisten Johan Kelber wird das Küstenorchester einige glanzvolle Stücke zum Besten geben. Außerdem darf sich das Publikum auf eine eigens zu Ehren des Omarururiviers und 10. Jubiläums komponierte ,,Hymne an das Wasser” freuen. Len en Joharetha Nel, das Gesangsduo aus Walvis Bay, wird auch präsent sein, ebenso der südafrikanische Musiker George Longane, der seit 20 Jahren in der Musikbranche tätig ist und seit drei Jahren in Windhoek lebt. Weitere namibische Musiker, die Auftreten werden sind Tiro Moshosho, Lize Ehlers und Alinda La Mur.Shuttle ab Windhoek: Ein Bus fährt am Samstagmorgen um 7 Uhr an der NAGN in Windhoek zum Artists Trail nach OmaruruMehr Informationen über den diesjährigen Artist Trail gibt es unter der E-Mail-Adresse: [email protected] , der Facebookseite: www.facebook.com/omaruruartisttrail oder direkt von Anita (0812331162) und Spannie (081 322 0807).