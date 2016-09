„On the Road Again” - Die neue Single von EES

Mit einem alten Mercedes cruist EES durch den Süden von Namibia. "On the road again" heißt seine neue Single. Fotos: EES So würde wohl jeder gerne durch Namibia fahren...

Am 12. September war es so weit: die lang erwartete Single „On the Road again“ von EES ist erschienen. Direkt ist sie in den sozialen Netzwerken eingeschlagen und das Video hat auf Youtube bereits 3000 Views.



Im Video sieht man EES in einem alten Mercedes durch den Süden von Namibia cruisen. Da möchte man am liebsten auch gleich eine Tasche schnappen und mit rein springen.



In dem neuen Song geht es ums Abschalten und einfach mal rauskommen. „Das Lied habe ich geschrieben, um den Menschen in der heutigen Zeit, wo jeder nur an seinem bleddie phone busy ist, einfach mal zu sagen: Lasst euch gehen und enjoyt den "ride of life" - ohne auf die screen zu checken“, erklärt der Musiker. "We no more fighting overload - we just doing with the wind", sagt genau das!



Diesmal hören wir ungewohnt sanfte Klänge von EES. Der Song ist eine Mischung aus dem heutigen Minimal-House-Charts-Genre und kommerziellem Pop mit afrikanischem Einfluss. Man kann mit Sicherheit sagen, dass EES die Mischung aus dem afrikanischen und europäischen Kontinent in den letzten Jahren gut gemeistert hat. Deshalb wird man auch in der neuen Single den unvergleichlichen „NAM FLAVA“ Style Gesang, mit dem Einfluss dieser beiden Kontinente hören.



„An dem Song hab ich jetzt knapp über ein Jahr gebastelt, um es zu dem zu machen was es ist“, sagt EES stolz. Er hat das Lied mit seinem neuen Producer aus Deutschland erarbeitet und dafür viel Live-Instrumente mit seiner Band einspielen lassen. „Das ganze habe ich aber alles selbst abgemischt und auch gemasterd“, erklärt EES, der eigentlich Erik heißt. „Also das was man hört, ist genauso, wie ich es haben wollt. Ohne großes Label, das mir sagt, was ich zu machen habe!“ Darüber spricht der Musiker auch am Ende seines Video. Sein Appell: „Bitte supported independent artists, wenn euch independent authentic music etwas wert ist!”



Andrea Lindner