Gericht ahndet Mord an Lodge-Managerin

Windhoek (ms) - Der 42-jährige Jesaya Nikanor, der im September 2008 die kurz zuvor angestellte Managerin der Etosha-Safari-Lodge in ihrer gerade erst bezogenen Wohnung vergewaltigt und ermordet hat, ist für dieses bis zuletzt geleugnete Verbrechen mit 47 Jahren Haft belegt worden. Dass er die Tat ungeachtet eindeutiger DNA-Beweise selbst nach seiner Verurteilung noch bestritten hatte, wertete Richter Christie Liebenberg heute bei der Strafmaßverkündung als erschwerenden Umstand, weil dies von mangelnder Reue und Reformfähigkeit zeuge. Ferner legte er dem Angeklagten zu Ungunsten aus, dass dieser Erkundungen über das Opfer Fiona Holton angestellt habe, als er in deren Wohnung zuvor eine Klimaanlage installierte. Dies deute darauf hin, dass er vorsätzlich und planmäßig gehandelt habe und sich im Vorfeld habe vergewissern wollen, dass ihm nicht ein eventueller Mitbewohner des Opfers zur Gefahr werden könne. Mehr dazu morgen in der AZ.